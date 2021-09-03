Ağustos'ta enflasyon yüzde 19,25 ile politika faizini aştı! Ekonomist Selçuk Geçer uyardı

Türkiye'nin ağustos enflasyonu, sınırlı düşüş tahminlerine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜİK verilerine göre; enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık enflasyon yüzde 18,95'ten yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.

TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrası dolar/TL 8.31'den 8.34'ün üzerine kadar yükseldi.

Enflasyondaki artışta yüzde yıllık yüzde 29 ile gıda fiyatları öncülük ederken çekirdek enflasyon geriledi, üretici fiyatları ise yıllık yüzde 45,52 arttı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘Politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağız’ mesajlarını hatırlatan Geçer, ‘Merkez Bankası köşeye sıkıştı. Faizleri en az 150-200 baz puan artırmalı. 25-50 baz puan yetmez. Ancak bankanın faiz artırma silahı politikacılara takılabilir. Bu durumda faiz açıklanmadan önce dolar 8.60-8.80 seviyelerini görür. Sonrasında faizin sabit tutulduğu senaryoda dolar 9 lirayı görebilir’ dedi.

ENFLASYON YÜZDE 25'E YÜKSELEBİLİR

Geçer, üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın yüzde 26'ya çıktığına dikkat çekerek "Üretici maliyetini yansıtmaya devam edecek. Bu nedenle TÜFE'de artış sürecek. Eylül, ekim ve kasım aylarında gıda fiyatlarındaki artışın da kuraklığa bağlı olarak sürmesini bekliyorum. O nedenle yıl sonunda yüzde 25'i zorlayan bir enflasyona doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.