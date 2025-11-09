Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2017 yılında yakalanması için başına 10 milyon dolar ödül konulan Ahmed eş-Şara, bugün Suriye Devlet Başkanı olarka resmi ziyaret gerçekleştirdiği Washington D.C.’de, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

"Çok çalış, daha çok oyna"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görüntüyü, "Çok çalış, daha çok oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Şara yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Başına konan ödül geçtiğimiz yıl kaldırıldı

Şara'nın başına konulan ödül, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz yıl aralık ayında eş-Şara ile Şam'da görüşmesinin ardından kaldırılmıştı.