AItın uçuşa geçti! Gram altın kaça çıkacak? | İslam Memiş ile Piyasa Yorumu

Piyasalar yeni haftaya ABD'nin müttefikleriyle Rus petrolüne ambargoyu görüştüğüne dair haber akışı ve fiyatlamalarla başladı. Ons altın Ağustos 2020’den sonra ilk kez bu sabah 2000 doların üzerinde işlem gördü. Gram altın ise 925 lirayı aştı. Peki altın artmaya devam edecek mi? Gram altın ne olur?

DÜNYA WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konuğu Finans Analisti İslam Memiş oluyor.

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