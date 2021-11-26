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AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar ile ilgili bir soruya, "Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı." yanıtını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna yanıt veren Aydemir şunları söyledi:

"Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum."

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