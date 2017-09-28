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AK Parti'nin başkan adayı Mevlüt Uysal oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı.
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