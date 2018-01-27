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"Akıl en önemli stratejik üründür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'ne konuştu.
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