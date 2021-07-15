Akın Öngör'den kariyer tavsiyeleri

Başarıyı 'itibar' olarak tanımlayan Öngör, iş hayatından örnekler vererek gençlere kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Öngör şunları söyledi;

‘’Güce ulaşmak için çok çalışmak gerekli. Hiçbir tanışıklık, hiçbir torpil olmadan çok çabalayarak bu yerlere geldim. Tabii şansın da etkisi var. Garanti Bankası’nın CEO’su olarak çalıştım. Garanti Bankası’nın dönüşümüne önderlik ettim’’

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Didem Eryar Ünlü'nün sunduğu Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'de Dünya WEB TV'de

AKIN ÖNGÖR KİMDİR?

Akın Öngör (1945) Garanti Bankası eski CEO'su. Dünya Doğayı Koruma Vakfı(WWF-Türkiye), Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve TED İstanbul Koleji Vakfı Mütevelli Üyesi.

Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı ve sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesinden 1967 yılında mezun oldu. Kariyerinde 13 yıl çeşitli sanayi firmalarında pazarlama yöneticisi olarak çalıştı. 1981 yılında Pamukbank'ta üst düzey yönetici olarak bankacılık sektörüne katıldı ve 1987 yılında Garanti Bankası'ndaki görevine kurumsal ve ticari bankacılık bölümünde, pazarlama ve dış ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. 1991 ile 2000 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürü ve CEO'su olarak görev yaptı. Bu dönem içinde Türk Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

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