AKINCI'dan bir ilk: İki TOLUN P aynı anda hedefi vurdu
Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN P mühimmatıyla gerçekleştirilen ilk ikili salvo atışında hedefi tam isabetle vurdu. Test kapsamında AKINCI'dan eş zamanlı olarak iki TOLUN P mühimmatı ateşlendi. Görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, testin "tam isabetle" tamamlandığını duyurdu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise başarılı denemeyi "sahada oyun değiştiren teknoloji birlikteliği" sözleriyle değerlendirdi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA