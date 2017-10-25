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Akşener: Yeni şeyler söyleme zamanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı" dedi. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacağını da açıkladı.
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