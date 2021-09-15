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Akşener'den ittifak sorusuna yanıt: Bu ülkenin önünü tıkamayacağım

Millet İttifakı’nın son durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, “Bu ülkenin önünü tıkamayacağım, senin gibilerini de hayal kırıklığına uğratmayacağım.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Ardahan’da devam etti.

Bir esnafın Millet İttifakı’nın son durumunu sorduğu Akşener, “Bu ülkenin önünü tıkamayacağım, senin gibilerini de hayal kırıklığına uğratmayacağım.” dedi.

 

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