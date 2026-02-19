Google Haberler

Alanya'da dalgalar balık lokantasını bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgaların yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan bir balık lokantasını su bastı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride çalışan kominin dalgaların işletmeye doğru geldiğini gördükten sonra panik halinde kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde deniz kenarında faaliyet gösteren bir balık lokantasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, etkisini artıran dalgalar kısa sürede iş yerinin içine kadar ulaştı. Lokantada müşterilerin bulunduğu sırada dalgalar işletmeye doğru gelirken, o sırada içeride çalışan bir komi panik halinde dalgalardan kaçmaya çalıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, çalışan kominin dalgaların iş yerine doğru geldiğini fark ettiği, ardından ise panik halinde sulardan kaçmaya çalışırken, yere düştü anlar yer aldı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
