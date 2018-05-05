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Bakan Albayrak'tan "81 milyon birlikte değişim" çağrısı

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Önemli olan 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 81 milyonu kucaklayarak değişmek" dedi.
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