Alev topuna dönen elektrikli SUV yangın battaniyesiyle söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde alev topuna dönen elektrikli SUV, yangın battaniyesi kullanılarak söndürüldü.
İlçenin Talaytape Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyir halindeki elektrikli SUV, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı uygun yere alıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi. Yol tek şeritli kapatıldıktan sonra yangın, yangın söndürme battaniyesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından etkilenen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.