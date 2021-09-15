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Ali Koç'tan Avrupa'ya göçmen tepkisi

Ali Koç, "Avrupalılar ülkemizle ilişkilerinin kısa vadeli hesaplarına, göçmen pazarlığına indirgenmeyecek kadar önemli olduğunu tekrar hatırlar" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yerel Zincirler Buluşuyor 2021 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ihracatı için önemini vurgulayan Koç, "Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini her iki taraf için de ekonomik potansiyelinin çok çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Avrupalı bir Türkiye ve Türkiyeli bir Avrupa tartışmasız kazan-kazan demektir. Umarım Avrupalılar ülkemizle ilişkilerinin kısa vadeli hesaplarına, göçmen pazarlığına indirgenmeyecek kadar önemli olduğunu tekrar hatırlar. Umarım biz de her şeyden önce kendi selametimiz için yeniden iddialı bir reform ajandası şekillendirir, herkesi heyecanlandıran yeni bir başarı hikayesi yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Türkiyeli bir Avrupa kazan-kazan demektirAli Koç: Türkiyeli bir Avrupa kazan-kazan demektirEkonomi Haberleri
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