Ali Koç'tan Avrupa'ya göçmen tepkisi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yerel Zincirler Buluşuyor 2021 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ihracatı için önemini vurgulayan Koç, "Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini her iki taraf için de ekonomik potansiyelinin çok çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Avrupalı bir Türkiye ve Türkiyeli bir Avrupa tartışmasız kazan-kazan demektir. Umarım Avrupalılar ülkemizle ilişkilerinin kısa vadeli hesaplarına, göçmen pazarlığına indirgenmeyecek kadar önemli olduğunu tekrar hatırlar. Umarım biz de her şeyden önce kendi selametimiz için yeniden iddialı bir reform ajandası şekillendirir, herkesi heyecanlandıran yeni bir başarı hikayesi yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.