Alkollü sürücü çileden çıkardı: Etrafa zarar verdi gün sonunda darbedildi

Aksaray’da Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre alkol alan 68 yaşındaki Ali K., aracıyla trafiğe çıktı. Atatürk Bulvarı’ndan Eski Sanayi Caddesi’ne ters istikametten giren sürücü, kaldırıma çıkarak belediyenin cam bariyerlerini parçaladı. Ardından aydınlatma direğine ve elektrik panosuna çarptı.

3 vatandaşı yaraladı

Geri manevra yaparak bulunduğu yerden çıkmaya çalışan sürücü, kaldırım üzerinde ilerlemeye devam edip ters yönde seyretti. Bu esnada Dilan C. (21), Arzu D. (23) ve kimliği öğrenilemeyen üç vatandaşa çarptı. Kaldırımdan indikten sonra park halindeki araçlara da vuran sürücü, üç tekerlekli bir motosiklete çarptıktan sonra toplamda beş araca zarar verdi. Ters yönde ilerlerken karşısına bir minibüs çıkınca araç durmak zorunda kaldı.

Sürücü çıkarıldı, bir süre darbedildi

Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar, öfkelenerek sürücünün aracına sopalar ve demirlerle vurdu. Bazı kişiler tekme atarak camları kırmaya çalışırken, sürücü bir süre sonra kalabalık tarafından darbedildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle vatandaşlar sürücüyü bırakırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ehliyetine el konuldu

Sürücünün çarptığı üç yaya ile darbedilen sürücü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan ceza kesilen sürücünün ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Ayrıca olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.