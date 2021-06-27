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  4. Alman Hırdavat Devi Häfele'dan Türkiye Açıklaması

Alman Hırdavat Devi Häfele'dan Türkiye Açıklaması

Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.

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Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar’n konuğu oldu.

Uytun, döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından Türkiye’ye yatırım yapacaklarını duyurdu.

Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, ‘’Yönetim kurulunda konuşuyoruz. Döviz kurları ve faizler bir yere oturduğunda, tozlu dumanlı ortam bir dağıldığında Türkiye’ye yatırım hefesimiz var. Türkiye’de nakliye, lojistik her şey var, oturmuş bir sistem var. Türkiye daha birçok işin altından kalkabilir’’ dedi.

Häfele Hakkında

Häfele, 90 yılı aşan tecrübe ve 130.000’den fazla ürün çeşidiyle mobilya ve mimari donanımlar alanında, yenilikçi ve iyi fikirleri yaratıcı tasarımlarla buluşturarak ortaya çıkardığı ürünleri üzerinden, 150 ülkede hizmet veriyor.

Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da #DünyaWEBTV'de..

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