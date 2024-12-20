Almanya'da Noel pazarına saldırı: 4 kişi öldü, 41 kişinin durumu ağır

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araç Noel pazarına daldı. Saldırıda dört kişinin öldüğü 41 yaralının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda iki Türk vatandaşının da yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Saldırganın, 20 yıldır Almanya'da yaşayan Suudi psikiyatri uzmanı Taleb Abdul Jawad olduğu açıklandı.