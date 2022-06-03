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  4. Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 60 yaralı

Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 60 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Almanya'da Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıktı. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel bir yetkili ise 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.

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