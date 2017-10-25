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Almanya'dan gelen yolcuların valizlerine köpekli arama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.
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