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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: Göreve devam ediyoruz

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe "Görevimize devam ediyoruz" açıklaması yaptı.
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