Altın, dolar ne olur? Fed'den 22 yılın en sert faiz artışı! | Özlem Derici Şengül ile Piyasa Yorumu
Fed'in faiz kararını ve etkilerini ekonomist Özlem Derici Şengül, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.
DÜNYA Haber Merkezi
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Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed, bilanço daraltmaya da Haziran ayında başlanacağını duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell da gelecek iki toplantı için de 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceğine işaret etti