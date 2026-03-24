Google Haberler

Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Gram kalmadı, vallahi billahi yok

Gram altın dün belli saatlerde 6 bin TL’nin altını görmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etti. Yoğun talep sonrası altınlar kısa sürede tükenirken, esnaf camlara “Vallahi billahi yok” yazısı asmak zorunda kaldı.

Gram altın yeni haftaya yüzde 2,9’luk düşüşle giriş yaparken, güne 6 bin 225 TL seviyesinden başladı. Gün içinde 6 bin TL’nin altına kadar gerileyen gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL’den satılırken, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL civarında işlem gördü. Fiyatlardaki gerilemeyi fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumcuların yolunu tuttu.

Fiyat düşüşü kuyumculara talebi artırdı

Altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle vatandaşların alıma yöneldiği görülürken, birçok noktada sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Gram kalmadı, vallahi billahi yok - Resim : 1

"Vallahi billahi yok"

Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, durumu dükkân camına astığı yazıyla duyurdu.

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" ifadesine rağmen müşterilerin talebi devam ederken, esnaf ile vatandaşlar arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" yanıtı kameralara yansıdı.

Esnaf yoğunluğa yetişemedi

Altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı gözlenirken, kuyumcu esnafı artan yoğunluğa yetişmekte zorlandı.

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, "Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor. Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk" dedi.

