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Altun: İnternet medyası özgün ve farklı içeriklerle öncü olmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı" internet medyası mensupları, sektör yöneticileri, kamu kurumları ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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