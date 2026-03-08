Google Haberler

Amasya'da ender görüntü: Kar ruloları

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüntülendi.

İlçeye bağlı Dereli Yaylası'nda kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

Bölgede geçen yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor. Kar rulolarına doğada ender rastlanıyor. Bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
5 saat önce aldığı otomobil kül oldu
5 saat önce aldığı otomobil kül oldu
İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
CENTCOM İran operasyonlarının görüntülerini yayımladı
CENTCOM İran operasyonlarının görüntülerini yayımladı
Dubai'de gökdelende patlama meydana geldi
Dubai'de gökdelende patlama meydana geldi
Türkiye'nin havalimanları şubatta 15 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Türkiye'nin havalimanları şubatta 15 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu: Uçuşlar askıya alındı
Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu
İsrail saldırısının görüntüleri paylaşıldı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
İsrail paylaştı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bu dostluğu konuşuyor
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bunu konuşuyor
İsrail saldırılarının hedefi olan Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
İran İHA’sı Nahçıvan Havalimanı’na düştü: Azerbaycan’dan sert tepki
Azerbaycan’dan sert tepki
Turistik Doğu Ekspresi 10 binden fazla yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı