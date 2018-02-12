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"Amerika artık aklını başına toplasın"

Başbakan Yıldırım, "Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık ABD'nin görmesi gerekiyor." dedi.
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