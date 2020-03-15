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Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı

Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı
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