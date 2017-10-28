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Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi

Melih Gökçek, "Başarısız olduğum ya da yorgun olduğum için değil liderim Recep Tayyip Erdoğan istediği için istifa ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevimi bırakıyorum" dedi.
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