Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbull olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğin sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde çocuk oyun alanında dolaştırıldığı görülüyor. Olayın ardından paylaşılan bu görüntüler, çevrede büyük tepkiye neden oldu.

Pazar günü Ankara Etimesgut'ta meydana gelen olayda evlerine giden Öztürk ailesinin çocukları Efe Öztürk (1,5) ile Doğa Öztürk’e (5), karşı dairede beslenen pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe’nin yüzüne, ardından Doğa’nın göğüs bölgesine yönelerek iki kardeşi yaraladı. Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Bahçesinde gezdirdiği anlara ait görüntü çıktı

Pitbullun sahibi Tuğçe Özbek Erol’un, daha önce köpeğini site bahçesinde dolaştırırken kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Erol’un köpeğini tasma ve ağızlık olmadan basketbol sahasında serbestçe gezdirdiği, sahadaki çocukların ise korkuyla dışarı çıkıp tellerin arkasından izlediği görülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

