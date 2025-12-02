Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı

Pazar günü Ankara Etimesgut'ta meydana gelen olayda evlerine giden Öztürk ailesinin çocukları Efe Öztürk (1,5) ile Doğa Öztürk’e (5), karşı dairede beslenen pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe’nin yüzüne, ardından Doğa’nın göğüs bölgesine yönelerek iki kardeşi yaraladı. Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Bahçesinde gezdirdiği anlara ait görüntü çıktı

Pitbullun sahibi Tuğçe Özbek Erol’un, daha önce köpeğini site bahçesinde dolaştırırken kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Erol’un köpeğini tasma ve ağızlık olmadan basketbol sahasında serbestçe gezdirdiği, sahadaki çocukların ise korkuyla dışarı çıkıp tellerin arkasından izlediği görülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.