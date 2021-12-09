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Antalya Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin katıldı.

 

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