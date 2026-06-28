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Antalya'da dalgıç köpek balığıyla burun buruna geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde zıpkınla balık avlayan sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında kum köpek balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 20 metre derinlikte yaşanan anlar sualtı kamerasına yansırken, Öncel köpek balığının saldırgan davranmadığını, yalnızca merak ettiği için yaklaştığını söyledi. Zıpkınını tedbir amaçlı doğrulttuğunu belirten Öncel, olayın kıyıdan ve yüzme alanlarından uzakta gerçekleştiğini açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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