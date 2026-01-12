Google Haberler

Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama yaptılar

Antalya’da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkilerken define avcıları sahile inerek değerli eşya ve madeni para aradı.

Antalya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgarın hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu. Kuvvetli rüzgar özellikle denizde ve sahil kesimlerinde etkili olurken vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan kuvvetli dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri dövdü.

Dedektörle define aradılar

Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar görsel şölen oluştururken, Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler sahilde fotoğraf çekindi. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde vatandaşlar tarafından denizde düşürülen ve akıntının sahile sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları aradı.

