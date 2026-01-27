Google Haberler

Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada

Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya'nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağışta Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahallelerinde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Kepez bölgesinde ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü.

Futbolcuların oyuna başlamaya hazırlandığı anlarda yaşanan olayda kimse yaralanmazken, çatıdan gelen seslerden tedirgin olan oyuncuların diyalogları da görüntüye yansıdı. Saha hakkında konuşan futbolcular biranda gelen gürültüyle sahadan koşarak kaçarken, sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı. O anlar oyunculardan birinin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
