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Antalya’ya inen Rus pilot: Ukrayna ile olan savaş suçtur

Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya’ya inişten sonra yolculara yaptığı ananosta, “Ukrayna ile olan savaş suçtur” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında dünyadan tepki gelmeye devam ediyor. Rus Pabeda Havayollarında çalışan bir Rus pilot, yolcu uçağının Antalya’ya inmesinin ardından anons yaparak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair yorumda bulundu.

Savaşın bir suç olduğunu söyleyen pilot, "Kaptan pilot konuşuyor. Antalya’ya hoş geldiniz. Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur. Aklı başında olan her vatandaş benimle aynı fikirdedir. Savaşı bitirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu savaş bize lazım değil" şeklinde konuştu ve pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

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