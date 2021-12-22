Araba fiyatları düşecek mi?

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Markalar fiyatları aşağı yönlü revize etmeye başladı. Dokuz otomobil firması sıfır araç fiyatları için indirim yaptı.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPTI?

Renault, Dacia, BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Citroen, Opel ve Peugeot, yeni kur seviyesine göre otomobil fiyatı güncellemesi yaptı.

Otomobil dünyasındaki gelişmeleri Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.

Hükümetin yeni adımlarını gazeteci Hakan Güldağ, ekonomist Ali Ağaoğlu ile Şans Sohbetleri'nde değerlendiriyor.