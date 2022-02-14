Arap şarkıcı el-Cesmi'den Erdoğan'a video klipli sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları devam ederken Arap dünyasının sevilen sesi Hüseyin el-Cesmi Erdoğan'a bir sürpriz yaptı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe seslendiren sanatçı dört dakikalık video klibi YouTube üzerinden yayımladı.
Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı. Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı. (A.A.)
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