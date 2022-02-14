Arap şarkıcı el-Cesmi'den Erdoğan'a video klipli sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe seslendiren sanatçı dört dakikalık video klibi YouTube üzerinden yayımladı.

Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı. Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı. (A.A.)