Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA