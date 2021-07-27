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Arslantepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte sevinç yarattı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe Höyüğü, Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte büyük heyecan yarattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

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