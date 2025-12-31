Artvin'de çığ düştü: Bir kişinin cesedine ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası’nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı. Sürü, ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.