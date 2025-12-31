Google Haberler

Artvin'de çığ düştü: Bir kişinin cesedine ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığın ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan çobanlardan birinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası’nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı. Sürü, ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Ünlü sanatçı Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
Rusya: Putin'in Novgorod'daki konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı
Rusya: Putin'in konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı
Boğaziçi mezunu 10 yıllık bankacı taksici oldu
Boğaziçi mezunu 10 yıllık bankacı taksici oldu
Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı: Hastane girişi karıştı
Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı
İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi
İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi
Bayraktar KIZILELMA "kol uçuşu" ile yeni bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA "kol uçuşu" ile yeni bir ilke imza attı
Esenyurt'taki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Servis aracı şarampole devrildi
İstanbul'da korkunç kaza! Servis aracı şarampole devrildi
İstanbul hafta sonuna kar yağışı ile uyandı!
İstanbul hafta sonuna kar yağışı ile uyandı!
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Depremin yıktığı Antakya kent merkezi yeniden kuruldu
Depremin yıktığı Antakya yeniden kuruldu