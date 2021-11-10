Asgari ücret ne kadar olur? | Enflasyon ve erken seçim tartışmaları nasıl yansır?

Şans Sohbetleri programında bu hafta asgari ücretle ilgili çalışmalar, emtia, navlun ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler ile Fed ve Merkez Bankası’ndan beklentiler konuşuldu.

İkili asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

Hakan Güldağ: Enflasyonu indirmeden yapılan faiz indirimleri ciddi dengesizlik yarattı. Merkez Bankası PPK toplantısı ayın 18’inde. Doların 10’u geçmemesi için belki pas geçer diye fikrim var. Öte yandan da piyasada herkes enflasyonun yüzde 20’yi geçmesini bekliyor. Benzin istasyonlarında bir hane daha ekleme hazırlığı var. Asgari ücrette benim aldığım bilgiler 3500 liranın altında beklemiyorum. Ekonomi yönetiminde 3500-4000 lira aralığı konuşuluyor. Önümüz seçim. 2022 içinde seçim beklentisi benim için biraz geride kaldı. Seçim eylül-ekim-kasım ekonominin iyileştiği dönemlerde yapılır diye düşünülüyor.

Ali Ağaoğlu: Önümüzdeki yıl erken seçime mecbur kalacağımızı düşünüyorum. 3500-4000 lira deyin asgari ücret, doların 10 lira ve üzerindeki bir yerde 400 dolardan bahsediyoruz. Dünyada çok ciddi düşük asgari ücretlerden biri haline geliyoruz. Bununla dünyada ne kadar rekabet edebilirsiniz? Sanayiciler bu fırsatı değerlendirip katma değerli yüksek ürünlere yönelemezler. Faizleri istediğiniz kadar düşürün, fiyatlama davranışlarının bozulduğu andan itibaren doğru yatırım kararı veremezsiniz. Ucuz işgücü cenneti olmaya çevirdiğiniz zaman bu insanlar refaha ulaşamadığında asgari ücrete zam yapsanız daha seçimi daha sonra da önce de yapsanız sonucun değişeceğini zannetmiyorum.