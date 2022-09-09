Asırlık bir yaşam öyküsü: Kraliçe İkinci Elizabeth

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta COVID-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

70 sene İngiltere'nin tahtında oturan Kraliçe'nin hayat öyküsünü sizin için derledik.