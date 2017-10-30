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Asker annesinin uydu telefonu ile oğluna ulaşması reklam oldu

Türk Telekom’un , Şırnak İl Müdürlüğü'nde çalışan Yılmaz Çabuk'un, oğluna ulaşmak isteyen bir asker annesini uydu telefon aracılığıyla oğlu ile buluşturması reklam filmi oldu.
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