Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevrede yoğun duman oluştu.

Çalışmalar sürüyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.