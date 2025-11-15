Google Haberler

Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı kamerada

Ataşehir’de kamyoneti ilerletmekte güçlük çeken sürücü, aracı hareket ettirdikten sonra bu kez durağa daldı. Durakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önlerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CPF 084 plakalı kamyonetin sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği sırada trafikte durdu.

Aracı yeniden hareket ettirmekte zorlanan sürücü, kamyonu geri kaydırdı. Sürücü ikinci denemede de aracı hareket ettiremeyince kamyon yeniden kayarak arkasında bulunan hafif ticari araca çarptı. Ardından kamyonu kontrol altına almayı başaran sürücü, bu kez de durağa daldı. Durakta şans eseri kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanmayı önledi. O sırada durakta olan kedi ile durak yakınında bulunan vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri kayarak hafif ticari araca çarptığı, ardından yavaş şekilde ilerleyerek durağa daldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
