Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde vatandaşların akınına uğradı. İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri haline gelen bahçe, oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktalarıyla ziyaretçilerden tam not aldı. Ailelerin piknik yaptığı, çocukların oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiği park, hem doğayla iç içe zaman geçirmek hem de uçakları izlemek isteyenler için yeni bir cazibe merkezi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
