Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına verilecek toplam 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronunda teslimat öncesi sergilendi. Sıfır araçlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle güvenlik birimlerine teslim edilecek.
Atatürk Havalimanı apronunda sıralanan 9 bin 200 araç, yarın düzenlenecek törenle Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına teslim edilecek.
Atatürk Havalimanı’nda hizmet ve destek araçlarından oluşan geniş filo, apron boyunca simetrik biçimde sıralandı. Drone ile görüntülenen araç diziliminde, binlerce aracın ortasında oluşturulan büyük Türk bayrağı motifi dikkat çekti.
Yeni araç filosunun, güvenlik birimlerinin operasyonel kapasitesini güçlendirmesi ve sahadaki etkinliğini artırması hedefleniyor.