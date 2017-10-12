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Atatürk Havalimanı'nda Polnet arızası

Atatürk Havalimanı'ndaki Polnet bilgi sisteminde meydana gelen arıza kısa sürede giderildi
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