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Atatürk, İzmir'de yeniden doğdu

Dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından biri olan Patrik Prosko imzalı ‘Anamorfoz Atatürk Projesi’ni gerçeğe dönüştürdü.

DÜNYA Haber Merkezi
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Temmer Marble, “Marble İzmir” fuarında dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından biri olan Patrik Prosko imzalı ‘Anamorfoz Atatürk Projesi’ni gerçeğe dönüştürdü.

Sanatçı tüm süreci yedi ayı bulan bir çalışma sonucunda, Atatürk'ün hayatına dokunmuş 60 kategoride 539 eşyayı kullandı. Fuarda bu önemli eserle dikkatleri üzerine çeken şirket, çalışmayı dünyaya da yayacak.

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