Atina'da orman yangınları devam ediyor

Türkiye'de yaşanan orman yangınları komşu ülke Yunanistan'da da yaşanıyor. Yunanistan'da Atina yakınlarındaki Varipombi bölgesi ve birçok noktada yangınla mücadele devam ediyor.

Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi. Çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.