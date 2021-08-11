Atlı birliklerle ormanlık alanlarda denetim
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları sürüyor.
DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde kalan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda denetim yaptı.
Ormanda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arama tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.