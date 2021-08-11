  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Atlı birliklerle ormanlık alanlarda denetim

Atlı birliklerle ormanlık alanlarda denetim

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları sürüyor.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde kalan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arama tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Diğer Videolar
TSK'nın özel operasyon aracı vitrine çıkıyor
Safkan arap taylarından 8,5 milyon TL gelir
700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oldu
Futbolda tarihi imza: Messi, PSG taraftarı ile buluştu
BM'den korkutan iklim krizi raporu
Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da korkutan patlama: 5 yaralı
İnsanlık için kırmızı alarm!