ATM'nin geri verdiği parayı alıp gitti: O anlar kameraya yansıdı
İzmir'de hesabına 7 bin lira yatıran bir vatandaş, işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini telefonundan kontrol ettiği sırada ATM'nin geri verdiği parayı fark edemedi. Hazneden çıkan parayı alan başka bir kişi olay yerinden uzaklaşırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından mağdur vatandaş yasal süreç başlattı.
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